Daha önce 2022'nin Mayıs ayına ertlenen John Wick: Chapter 4, bir kez daha ertelendi.

Lionsgate tarafından paylaşılan bir video ile filmin yeni vizyon tarihi 24 Mart 2023 olarak açıklandı.

NTV'nin aktardığına göre, filmin vizyon tarihinin bir yıl ileriye atılmasının nedeni, pandemi nedeniyle çekimlerin aksaması ve Japonya'da çekilmesi gereken sahneler olması.

Dördüncü filmin ismi John Wick: Hagakure olacak. Hagakure ya da Türkçesi ile Saklı Yapraklar, eski bir samuray olan Yamamoto Tsunetomo'nun yazdığı ve kendisinin, samurayların yaşantısı, samuraylık felsefesi ve Samuray'ın Yolu hakkındaki düşünce ve öğretilerini içeren kitabın ismi. Buradan yola çıkarak da filmin samuraylık konusuna değineceğini hatta belki de Japonya'ya gidilebileceği konuşuluyor.



