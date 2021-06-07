John Wick 4'ün oyuncu kadrosuna IP Man'in başrol oyuncusu Donnie Yen de aktıldı. Yen, John Wick'in eski bir dostunu canlandıracak. Ancak karakter hakkında daha detaylı bir açıklama yapılmadı. Beyazperde'nin haberine göre, 57 yaşındaki Donnie Yen'in karakteri ve John Wick'in ortak bir geçmişi ile ortak düşmanları olacak.

2022'DE GÖSTERİME GİRECEK

Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğuna oturduğu film, 2019 yapımı John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un ardından yaşananları anlatacak. Geçtiğimiz haftalarda filmin oyuncu kadrosuna Rina Sawayama dahil edilmişti. John Wick 4'ün ardından John Wick: Chapter 5'in çekimlerine geçiş yapılacağı bilinenler arasında yer alıyor.

John Wick: Chapter 4, 27 Mayıs 2022'de sinemalarda olacak.



