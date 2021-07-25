Kültür & Sanat John Wick dizisi The Continental'in detayları sızdı

John Wick dizisi The Continental'in detayları sızdı

Kültür & Sanat

John Wick dizisi The Continental'in detayları sızdı

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick serisinin spin-off dizisi The Continental'e dair detaylar ortaya çıktı. Yüksek bütçeli dizinin 1970'lerde geçeceği belirtildi.

25 Temmuz 2021, Pazar 15:33 Son Güncelleme:
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Independent Türkçe'nin We Got This Covered'a dayandırdığı habere göre 2018'de Starz kanalında yayımlanmak üzere hazırlıklarına başlandığı söylenen The Continental'e dair üç buçuk yıl boyunca herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Bununla birlikte gündeme gelen yeni detaylara göre dizi 1970'lerin dünyasında geçecek ve üç bölüm halinde ekranlara gelecek. Her bir bölümün yaklaşık 90 dakika uzunluğunda olacağı ve bölüm başı maliyetin 20 milyon doları bulacağı ifade ediliyor. The Continental, filmlerde Ian McShane'in canlandırdığı Winston'ın gençliğini anlatacak. Winston, kiralık katiller için tarafsız bölge işlevi gören New York Continental Hotel'in sahibi. 

Öte yandan karakteri canlandırmak üzere 31 yaşında bir aktör arandığı ifade edildi. Meşhur karakter "Olmadığı biri gibi davranıyor. Winston'ın karanlık geçmişi, en büyük gücü ve silahıyla ortaya çıkacak ve zihnine dönüşecek." şeklinde tanımlanıyor.

OYUNCU ARIYORLAR

Comicbook'un bildirdiğine göreyse dizi için Tom Pelphrey gibi bir aktör aranıyor. Cormack adında yeni bir mafya lideri için çalışan 17 yaşındaki Genç Charon için de oyuncu arandığı belirtildi. 

Cormack'ın, Winston'ın erkek kardeşi Frankie'nin düşmanı olacağı ifade edildi. Diğer karakterler arasında Frankie'nin eşi Yen, Catherine Decker adında bir dedektif ve temizlikçi Charlie'nin genç versiyonu yer alıyor. 


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