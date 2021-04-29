Sevilen aksiyon serisi John Wick'in dördüncü ve beşinci filmleri bir yandan hazırlanırken, 2017'de ilk kez duyurulan TV versiyonu hakkındaki ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. The Continental olarak bilinen dizi, bir prequel dizisi (öncesi niteliğinde) olacak ve filmlerde Ian McShane'in canlandırdığı karakter olan Winston'ın gençliğine odaklanacak. Lionsgate TV'nin patronu Kevin Beggs, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda dizinin planları ve başrolde Keanu Reeves olmasa bile nasıl görünebileceği hakkında konuştu.

Winston

NTV'de yer alan habere göre Starz, şu anda gösteriye ev sahipliği yapacak kanal olarak ayarlandı. Dizi, The Continental'in kökenlerini keşfedecek ve Winston'ın başa geçiş sürecini anlatacak.

FİLM, WINSTON'IN THE CONTINENTAL'E GİRİŞİNİ KONU ALACAK

McShane, dizide rol almayacağını ancak seslendirme yapabileceğini söyledi. The Continental'da genç Winston ve konfederasyon ekibinin, 40 yıl sonra film serisinde ilk kez tanıştığımız bu otele nasıl girdiği, hangi yollardan geçtiği yer alacak. Keanu Reeves, dizinin yönetici yapımcılığını üstlenecek. Dizi, filmlerin çok öncesini anlatacağı için John Wick yer almayacak ama sezonlar devam ederse günümüzle bir bağ kurulabilir.

FİLMDEN SONRA YA﻿YINLANACAK

Starz'ın, pandemi nedeniyle 27 Mayıs 2022'ye kadar gösterime giremeyecek olan dördüncü John Wick filminden sonra The Continental'ı yayınlayacağı bildirildi. Ekip dizi ve filmlerden oludkça umutlu. Marvel Universe ve DC Universe gibi bir John Wick evreni oluşturma konusunda oldukça heyecanlılar. John Wick'in beşinci filmi ise büyük ihtimal, fazla beklemeden 2023 yılında gösterime girecek.



