Açlık Oyunları (The Hunger Games), Shrek, Yeşil Yaban Arısı (The Green Hornet) ve Kung-Fu Panda temalı trenleri olan film delisi lunapark Motiongate Dubai, 21 Ocak'ta yeni treni John Wick: Open Contract'ın açılışını yapacak. Independent Türkçe'nin haberine göre; filmin yapım ekibiyle ortaklaşa tasarlanan hız treni, filmlerdeki Continental Hotel olarak tasarlanmış sette ziyaretçilerin sürükleyici bir ortama girmesini sağlayacak.

Hız treni daha sonra kendi maceranı seçme deneyimine dönüşüyor; John Wick'i avlayan suikastçılara katılmayı seçebilir ya da onun ekibinden yana olup kaçmasına yardım edebilirsiniz. Biraz New York'daki Flatiron binasına benzeyen bir dış cepheye sahip olan sürükleyici tur, ön tarafında kırmızı bir güneşlikle gerçek bir oteli andıracak şekilde tasarlandı.

Film stüdyosu Lionsgate'in başkan yardımcısı ve küresel canlı, etkileşimli ve konum tabanlı eğlence başkanı Jenefer Brown, "Bence Continental'in lobisinde gezinme ve filmlerde geçen ortamlarda farklı önemli anları deneyimleme fırsatına sahip olmak hayranlar için harika olacak" dedi.

Brown "Özellikle bu eğlence yeri kişileri bu çok sürükleyici ortama sokarak hikayeyi kurmakla ilgili, daha sonra trene binerek gerçekten aksiyonu yaşıyorsunuz. Burası 10 katlı, yani kesinlikle konukların deneyimleyeceği John Wick serisine yakışan bir yoğunluk seviyesi var" diye konuştu.

Motiongate saatte 70 km'ye varan hızlara ulaşacak, Sihirbazlar Çetesi (Now You See Me) temalı dünyanın en hızlı tek arabalı dönen hız trenini de bu yıl açmaya hazırlanıyor. Brown, Sihirbazlar Çetesi High Roller Casino Coaster'da misafirler kumarhanede yürüme ve Horsemen'in başarmak üzere olduğu bir soygunda yer alma deneyimini yaşayacak diyor.