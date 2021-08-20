Magazin Johnny Depp'in yüzü bu kez güldü

Johnny Depp'in yüzü bu kez güldü

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Johnny Depp'in yüzü bu kez güldü

Eski eşi Amber Heard’e (35) şiddet uyguladığı iddiasıyla kariyeri yerle bir olan ABD’li oyuncu Johnny Depp (58), savaşını sürdürüyor.

20 Ağustos 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Johnny Depp'in Amber Heard’e açacağı 50 milyon dolarlık itibar davasını ABD mahkemesi kabul etti. Heard, davanın açılmaması için verdiği mücadeleyi kaybetti. Depp, 2018’de Washington Post gazetesinde Heard’ün yazdığı makalede kendisini tüm dünyaya ‘dayakçı koca’ olarak gösterdiğini, sahte bir kurbanı oynadığını öne sürüyor. Bu makale sonrası dünya çapında kadın hareketlerinden büyük destek gören Heard’ün yalan söylediği üç ay önce ortaya çıkmıştı. Makaleyi kendisinin yazdığını süren Heard’ün adına makaleyi Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası’nın (ACLU) yazdığı belgelenmişti.

Heard, boşanma tazminatı olarak Depp’ten aldığı 7 milyon doların yarısını ACLU’ya vereceğini söylüyordu. Depp bu bağışın yapılmadığını da ortaya çıkarmıştı. Heard, elçisi olduğu sendikanın dünya çapında duyulmasını sağlamıştı.

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