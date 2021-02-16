Dünya Johnson and Johnson'ın aşısının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

Johnson and Johnson'ın aşısının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

Dünya

Johnson and Johnson'ın aşısının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

Johnson and Johnson firması, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği'nde kullanımı için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvurdu.

16 Şubat 2021, Salı 23:45 Son Güncelleme:
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AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA'dan yapılan açıklamada, Johnson and Johnson şirketinin ilaç kolu olan Janssen-Cilag International N.V. tarafından "COVID-19 Vaccine Janssen" adlı aşı için başvuru yapıldığı belirtildi. EMA'nın aşıya ilişkin ön değerlendirme sırasında bazı verileri incelediği, başvuruyla ilgili kararın hızlandırılmış bir takvim dahilinde mart ayı ortasına kadar verilmesinin beklendiği kaydedildi.

Johnson and Johnson tarafından geliştirilen aşı tek doz olarak uygulanıyor. Aşının Kovid-19'u önlemede yüzde 66 oranında başarılı olduğu bildirilmişti.

AB'nin Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon doz aşı almak üzere sözleşmesi bulunuyor.

Johnson and Johnson, EMA'ya Kovid-19 aşısı için başvuran dördüncü firma oldu. EMA, daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca firmalarının aşılarının AB'de kullanılması konusunda tavsiye kararı vermişti.

AA

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