Dünya Johnson and Johnson'ın koronavirüs aşısı güvenli ve etkili

Johnson and Johnson'ın koronavirüs aşısı güvenli ve etkili

Dünya

Johnson and Johnson'ın koronavirüs aşısı güvenli ve etkili

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı yüzde 66 koruma sağladığını bildirdi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 23:53 Son Güncelleme:
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlarının 26 Şubat'ta aşının acil kullanım onayını görüşeceği toplantı öncesi yayımlanan analizde, 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı ifade edildi.

Jonhson and Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.

Söz konusu aşı tek doz uygulanıyor.

AA

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