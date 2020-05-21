Johnson & Johnson bebek pudrası satışını durdurdu

Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, bu kararın, ürün hakkındaki yanlış bilgilerle açılan tazminat davaları ve ürüne olan talebin düşmesi nedeniyle alındığı kaydedildi. Söz konusu talk bebek pudrasının içeriğinde kanserojen madde bulunduğu gerekçesiyle firma hakkında 19 binden fazla dava bulunduğu belirtiliyor. Geçen yıl nisan ve mayısta, New York Yüksek Mahkemesinde görülen iki ayrı davada, bebek pudralarında akciğer kanserine yol açan asbest bulunduğu gerekçesiyle firma toplam 325 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

AA

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