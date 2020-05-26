İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan karantina kurallarını ihlal etmekle suçlanan Başdanışmanı Dominic Cummings, yaptığının kurallara uygun olduğunu, pişmanlık duymadığını ve istifa etmeyeceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan karantina kurallarını ihlal etmekle suçlanan Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings, giderek artan tepkilerin ardından basın toplantısı düzenledi. Gazetecilere konuşmaktan kaçınan ve haberler ilk çıktığında evinin önünde bekleyen basın mensuplarına, "ne düşündüğünüz umrumda değil" diyen Cummings, basın toplantısının başında uzun bir metin okudu.

Gazetecilere konuşmaktan kaçınan ve haberler ilk çıktığında evinin önünde bekleyen basın mensuplarına, "ne düşündüğünüz umrumda değil" diyen Cummings, basın toplantısının başında uzun bir metin okudu.

Sözlerine, "Karışıklığı ve yanlış anlamaları gidermek istiyorum. Daha önce konuşmalıydım." diyerek başlayan Cummings, eşinin mart sonunda Covid-19 belirtileri gösterdiğini, onu 4 yaşındaki oğluyla evde bırakarak işe gitmenin tehlikeli olacağını düşündüğü için onları babasının 400 kilometre uzaklıktaki Durham kentinde bulunan çiftlik evine götürme kararı aldığını anlattı.

Durham'a vardıktan sonra kendisi de belirti göstermeye başladığını, bu sürede ebeveynleri veya kardeşleriyle yakın temas kurmadığını, çiftlikte bulunan ayrı evlerde kaldıklarını aktaran Cummings, eşi ve kendisinin iyi hissetmesinin ardından Londra'ya döndüklerini söyledi.

Cummings, hastalığın etkilediği görme yetisinin Londra'ya kadar araba kullanmasına izin verip vermediğini görmek için 50 kilometre uzaklıktaki Barnard Kalesi'ne gittiklerini, bu sırada bir kişinin kendilerini gördüğünü ancak kimseyle yakın temas kurmadıklarını vurguladı.

Hasta olunması durumunda evden çıkmayı yasaklayan karantina kurallarını kendisine göre yorumlaması konusunda pişman olup olmadığı sorusuna Cummings, "Pişman değilim, bence mantıklıydı. Kurallar, küçük çocuklar söz konusu olduğunda istisnai durumlara izin veriyor." yanıtını verdi. Yaptıklarının halkın kurallara bağlı kalmasını etkilememesini umduğunu kaydeden Cummings, küçük bir çocuğun bakımı gibi belirli şartların insanlara kurallara tam olarak uymama hakkı verdiğini savundu.

'İstifa etmeyi düşünmedim'

Aylardır evlerinden çıkamayan, yakınlarını ziyaret edemeyen halkın tepkisini anladığını ileri süren Cummings, bir soru üzerine, "İstifamı sunmadım ya da istifa etmeyi düşünmedim." dedi. Kurallara ihlal etmediğini savunan Cummings, halktan özür dilemeyi de reddetti.

Ancak toplantının ardından Cummings'e öfke daha da büyüdü. Karantina kurallarını ihlal etmekle suçlanan Başdanışman Dominic Cummings, evinin önünde bir grup tarafından protesto edildi.

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