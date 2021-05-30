Kültür & Sanat Joker 2'nin senaristi belli oldu

Joker 2'nin senaristi belli oldu

Kültür & Sanat

Joker 2'nin senaristi belli oldu

Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı, bir milyar dolarlık hasılatıyla milyar dolar kulübüne giren ilk 18 yaş sınırlı film olarak sinema tarihine geçen Joker’in yeni senaristi belli oldu. Todd Phillips ikinci filme de imzasını atacak.

30 Mayıs 2021, Pazar 09:29 Son Güncelleme:
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DC çizgi romanlarından uyarlanan, yeniden çevrimin tek film olarak kalacağı söylense de izlenme rekorları kırmasının ardından devam halkası için çalışmalara başlanan Joker'in senaristi belli oldu. İlk filmin senaryosunu Scott Silver ile birlikte yazan, aynı zamanda yöneten Todd Phillips, Joker 2 filminin de senaryosunu kaleme alacak. Silver’ın ise devam filminde de Phillips’e eşlik edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

OSCAR KAZANDI

Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck karakteriyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmakla kalmayıp Hollywood'un gözdesi olmaya başardığı Joker, 2019’un en çok konuşulan yapımlarından biri olma başarısı gösterdi. 62,5 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Joker, dünya çapında 1 milyar doları aşan gişe hasılatı ile tüm zamanların en karlı yapımlarından biri haline geldi. Ortaya çıkan başarı sonrası ikinci film için çalışmalara başlandı. 

JOKER'İN KONUSU

Başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanan filmde, sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maskeyle geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar.

Maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide topluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.


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