Joker alarmı

Daha gösterime girmeden tartışmalara konu olan ‘Joker’ filmi tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de de gösterilmeye başlandı.

2012’de ‘Batman: Kara Şövalye Yükseliyor’ filminin açılışında ABD Colorado’da bir kişinin sinemayı taraması nedeniyle 12 kişi ölmüştü.

Batman’in düşmanı Joker’in hikayesini anlatan bu filmde de benzer bir saldırı riskine karşı ABD’de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sinemalara maskeyle gitmek yasaklandı.

California’da bir sinema salonu, tehditler nedeniyle filmin gösterimini iptal etti.





'Sanat karmaşıktır'









Filmdeki şiddetin gerçekçiliği de tartışma konusu oldu.

Filmin yönetmeni Todd Phillips ‘şiddeti yüceltmekle’ suçlandı.

Hatta Joker’i, rollerini tutkuyla canlandıran Joaquin Phoenix’in oynaması bile eleştirildi.

Todd Phillips ise eleştirilere “Film, hayata hoşgörüyle bakamamanın hikayesi. Sanat karmaşıktır. Eğer karmaşık olmayan bir sanat arıyorsanız hat sanatını deneyin” diye yanıt verdi.

Tüm eleştirilere rağmen ‘Joker’ ilk günde dünya genelinde 57.2 milyon dolar gelir elde etti.





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