Joker filminden yeni fragman

Warner Bros., ilk kez Venedik Film Festivali'nde gösterilecek olan 'Joker' filmi için yeni bir fragman daha yayınladı.

Todd Phillips’in hem yazıp hem de yönettiği filmde Joker karakterini, bu film için 50 kilo veren Joaquin Phoenix canlandırıyor. Yanı sıra kadroda usta oyuncu Robert De Niro da yer alıyor.





'BU FİLM OSCAR'A GİDİYOR'













Yeni Joker filminde bu zamana kadar görmeye alışık olduğumuzdan daha farklı bir Joker göreceğiz. Karakterin iç dünyasını anlamaya çalışacağımız film için Venedik Film Festivali sanat yönetmeni Alberto Barbera şöyle söylemişti:

"Gerçekten şaşırtıcı bir film. Bu yıl göstereceğimiz en şaşırtıcı film diyebilirim. Bu film cesur, karanlık ve şiddetli olsa bile doğrudan Oscar'lara gidiyor. İnanılmaz bir tutkusu ve derinliği var."



