Joker Sözleri (En Güzel, Etkileyici ve Havalı)

Joker, sinema dünyasının anti kahramanları arasında yer alıyor ve sözleri ile pek çok kişiyi etkilemeyi başarıyor. Belki kendi yaradılışından belki de yaşamak zorunda kaldığı kötü yaşam şartları nedeniyle kendini kötü olarak tanımlayan Joker’in sözleri ise oldukça havalı ve etkileyici bulunuyor. İşte en güzel Joker sözleri…

JOKER SÖZLERİ

Ya iyi olarak ölürsün ya da kötüye dönüşecek kadar uzun yaşarsın.

Sahip olduğun onca güce rağmen, beni korkutabileceğin hiçbir şey yok.

Bu dünyada hayatta kalmanın tek mantıklı yolu, kural tanımamaktır.

Neden bıçak kullanıyorum biliyor musun? Tabanca çok hızlı. Böylece küçük anların tadına varıyorsun.

Tetiği çekmek gitar çalmaktan daha kolay, yok etmek yaratmaktan daha kolay.

Seni öldürmek mi? Iııı hayır… Tabii ki de sen ölürsen n’aparım ben?

Planı olan bir adam gibi mi duruyorum? Benim ne olduğumu biliyor musun? Ben arabaları kovalayan köpek gibiyim. Eğer yakalasam bile ne yapacağımı bilemem. Ben sadece yaparım.

İnsanlar, son anlarını yaşarken, gerçek yüzlerini gösterirler.

Seni öldürmeyen şeyin, seni tuhaflaştırdığına inanıyorum.

EN GÜZEL, ETKİLEYİCİ VE HAVALI JOKER SÖZLERİ

Bu dünyada hayatta kalmanın tek mantıklı yolu, kural tanımamaktır.

İnsanlar da fotoğraf gibi; ne kadar büyütürsen, o kadar düşüyor kalitesi…

Ne kadar yalnız olduğunuzu anlamak, sizi üzüyor mu?

Hayat seni güldürmüyorsa espriyi anlamadın demektir.

Ben kötü biri değilim, sen iyi biri olmamı hak etmemişsindir.

Şunu asla unutma; Gülerken kaybettiklerini, ağlayarak geri kazanamazsın!

Kurulu düzeni alt üst ettiğinde her şey onda kaosa sürüklenir. Ben kaosun elçisiyim.

Bilirsin, son anlarında insanlar gerçekten sana kim olduklarını gösterir. Bu yüzden arkadaşlarını senden daha iyi tanıyorum.

Eğer bir şeyde iyiysen, asla bedavaya yapma.

Rica etsen gerçek Batman ortaya çıkar mı?

Biliyor musun, bana babamı hatırlattın. Babamdan nefret ederdim.

Ben bir canavar değilim. Sadece herkesten öndeyim.

Onlara göre sen (Batman), bir ucubesin. Tıpkı benim gibi. Şu anda sana ihtiyaçları var, ama ihtiyaçları kalmadığında, seni bir hasta gibi dışlayacaklar.

Şu surata bir gülümseme yerleştirelim. Ve… Neden bu kadar ciddisin?

Delilik yer çekimi gibidir; sadece hafifçe itmek yeterlidir.