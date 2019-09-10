'Joker' virüsünü indiren 500 bin kişiden biri olabilirsiniz

Siber güvenlik uzmanı Aleksejs Kuprins tarafından tespit edilen Joker, birçok uygulamaya bulaşmış durumda. Joker, siz telefonu aktif olarak kullanmıyorken dahi arka planda çalışarak Google Market'teki ücretli uygulamaları ve reklamları çalıştırabiliyor. SMS'lerinize ulaşarak bankanızın size gönderdiği onay kodlarını da kopyalayabiliyor.

Lifehacker'in haberine göre şimdiye dek 472 bin kişinin indirdiği programlar ise şunlar: Advocate Wallpaper, Age Face, Altar Message, Antivirus Security - Security Scan, Beach Camera, Board picture editing, Certain Wallpaper, Climate SMS, Collate Face Scanner, Cute Camera, Dazzle Wallpaper, Declare Message, Display Camera, Great VPN, Humour Camera, Ignite Clean, Leaf Face Scanner, Mini Camera, Print Plant scan, Rapid Face Scanner, Reward Clean, Ruddy SMS, Soby Camera, and Spark Wallpaper.





Türkiye'nin de içerisinde olduğu onlarca ülkede 500 bine yakın kullanıcıyı etkileyen Joker nedeniyle mağdur olmamak için bahsi geçen uygulamaları kaldırmak ve hesap hareketlerini kontrol edip şüpheli işlem olup olmadığına bakmak gerekiyor.