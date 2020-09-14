Joker filmiyle bu yıl Oscar ödülünü kazanan ABD'li oyuncu Joaquin Phoenix'e çekimleri planlanan 'Joker 2' ve 'Joker 3' filmleri için 50 milyon dolar teklif edildiği iddia edildi.

The Mirror'a konuşan sektörden bir kaynak, Phoenix'in iki devam filmi için görüşme yaptığını öne sürerek şunları söyledi:

Joaquin önce tek bir Joker filmi yapma niyetindeydi. Ancak şimdi bu konudaki tavrı değişti. Geçen yılki tartışmalara rağmen karakteri tekrar oynamak istediğini söylüyor. Hala görüşme aşamasındalar. Senaryolar yazılıyor ve Joaquin bununla çok meşgul.

DC Comics karakteri Joker'in ortaya çıkış hikayesini anlatan Joker filmi, 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak rekor kırmıştı.

The Joker filminde canlandırdığı rolüyle Phoenix, Oscar'ın yanı sıra Altın Küre ve BAFTA'da da En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştı.