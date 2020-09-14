Kültür & Sanat Joker'in devam filmleri için Joaquin Phoenix’e 50 milyon dolar teklif edildi

Joker'in devam filmleri için Joaquin Phoenix’e 50 milyon dolar teklif edildi

Kültür & Sanat

Joker'in devam filmleri için Joaquin Phoenix’e 50 milyon dolar teklif edildi

Vizyona girdiği gibi olay yaratan başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’e En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü kazandıran Joker filminin devamı için 50 milyon dolar teklif edildiği öne sürüldü.

14 Eylül 2020, Pazartesi 11:59 Son Güncelleme:
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Joker filmiyle bu yıl Oscar ödülünü kazanan ABD'li oyuncu Joaquin Phoenix'e çekimleri planlanan 'Joker 2' ve 'Joker 3' filmleri için 50 milyon dolar teklif edildiği iddia edildi.

The Mirror'a konuşan sektörden bir kaynak, Phoenix'in iki devam filmi için görüşme yaptığını öne sürerek şunları söyledi:

Joaquin önce tek bir Joker filmi yapma niyetindeydi. Ancak şimdi bu konudaki tavrı değişti. Geçen yılki tartışmalara rağmen karakteri tekrar oynamak istediğini söylüyor. Hala görüşme aşamasındalar. Senaryolar yazılıyor ve Joaquin bununla çok meşgul.

DC Comics karakteri Joker'in ortaya çıkış hikayesini anlatan Joker filmi, 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak rekor kırmıştı.

The Joker filminde canlandırdığı rolüyle Phoenix, Oscar'ın yanı sıra Altın Küre ve BAFTA'da da En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştı.

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