Jokey Halis Karataş kimdir?

93’üncüsü koşulacak Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu’nda start alacak 22 safkan belli oldu. Jokeyler arasında Halis Karataş da bulunuyor. Bold Pilot isimli atı ile pist rekorları kıran, hayat hikayesi ve kazandığı şampiyonluklarla filmlere konu olan başarılı jokey Halis Karataş internette merak ediliyor. Peki, Halis Karataş kimdir?

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak, Sivas Gürün'de dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, babası ve ağabeyinin atçılıkla uğraşmasıydı. 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.

Yarışseverler tarafından Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağustos 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı.

Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı, bu rekor 2016 yılı itibarıyla halen kırılamamıştır.

20 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak Türkiye rekoru kırmış, dünya rekorunda ünlü jokey Frankie Dettori'ye ortak olmuştur.

Şampiyon jokeyin bu başarısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Ödülü ile mükafatlandırılmıştır. Halis Karataş çok iyi bir Galatasaray taraftarıdır. Şarkıcı Soner'in “Yorgundum” adlı klibinde oynamıştır.

2019 Gazi Koşusuna Long Runner ile katılıyor.