Jokeyini düşürüp yarışı en önde bitirdi

Jokeyini düşürüp yarışı en önde bitirdi Kocaeli Kartepe'deki hipodromda koşulan yarışta jokeyi Onur Öztürk’ü düşüren 'Bullet Proof' isimli at, yarışı en önde bitirdi. Kurallar gereği jokeysiz atın birinciliği geçerli sayılmadı. Adem Şen 'Yeşilli Bey' isimli at ile yarışı birinci bitirdi