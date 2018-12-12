Jokeyini düşürüp yarışı en önde bitirdi
Kocaeli Kartepe'deki hipodromda koşulan yarışta jokeyi Onur Öztürk’ü düşüren 'Bullet Proof' isimli at, yarışı en önde bitirdi. Kurallar gereği jokeysiz atın birinciliği geçerli sayılmadı. Adem Şen 'Yeşilli Bey' isimli at ile yarışı birinci bitirdi
Dün, Kartepe Hipodromu’nda kum zeminde gerçekleşen 1800 metre yarışı ilginç anlara sahne oldu.
10 atın start aldığı yarışta 3 numaralı 'Bullet Proof' jokeyi Onur Öztürk’ü yarışın hemen başında düşürdü.
GEÇERSİZ SAYILDI
Onur Öztürk düştükten sonra ayağa kalkarken 'Bullet Proof' jokeyi olmadan koşuya devam etti.
'Bullet Proof' yarışı önde tamamlarken kurallar gereği jokeysiz bir şekilde yarışı tamamlayan atın birinciliği geçersiz sayıldı.
'Yeşilli Bey' isimli atıyla Adem Şen yarışı birinci olarak tamamladı.
Alişan KOYUNCU/DHA