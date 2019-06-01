Jose Antonio Reyes kimdir? Kaç yaşındaydı?

Profesyonel futbolculuğa Sevilla'da başlayan ve dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen Jose Antonio Reyes trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi. 35 yaşında hayata gözlerini yuman efsane futbolcunun ardından "Jose Antonio Reyes kimdir?" sorusu gündem oldu.

JOSE ANTONIO REYES KİMDİR?

Jose Antonio Reyes 1 Eylül 1983 yılında İspanya Utrera kentinde doğdu.

José Antonio Reyes, Sol Açık ve Sağ Açık mevkiilerinde oynayan ve şu anda Çin kulübü Xinjiang Tianshan Leopard FC'de forma giyen İspanyol futbolcudur. Arsenal, Real Madrid, Sevilla gibi dünyaca ünlü futbol kulüplerinde forma giymişti.

Reyes 2004'de Arsenal kulübünün tarihinde rekor kırarak 17.5 milyon sterline Arsenal'a transfer oldu.