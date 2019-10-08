Jose Antonio Reyes, geçtiğimiz Haziran ayında iki kuzeniyle beraber geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Reyes'le beraber bir kuzeni daha yaşamını yitirmiş, bir diğeriyse vücudunda ciddi yanıklarla kurtulmuştu.

Reyes'in babası Francisco, iki çocuklarından birini genç yaşta kaybetmenin acısıyla nasıl mücadele ettiklerini anlattı.

"Zor olacağını biliyorduk ama bu zordan da öte"

İspanyol televizyon analı Telecinco'daki 'Viva la Vida' programına konuşan Francisco Reyes, "Yalnız kaldığımızda tek yaptığımız şey ağlamak. Birbirimizle konuşamıyoruz bile çünkü konuşmaya başladığımızda konu mutlaka bizi ağlatan bir şeye geliyor." dedi.

Francisco, özellikle eşi Mari'nin çok zor zamanlar geçirdiğinden bahsederek "Annesi onun odasına giremiyor. Zor olacağını elbette biliyorduk ama bu daha da ötesi. Eşim sadece yataktan koltuğa, koltuktan yatağa gidiyor. Nereden güç alacağımızı bilemiyoruz.

Kendi aramızda konuşamıyoruz çünkü bir şey söylersek ya da bir şey yaparsak onun eskiden yaptıklarını ve söylediklerini düşünüyoruz. Büyük oğlum sadece sporcu olarak değil, insan olarak da dünyanın en iyisiydi" dedi.

Reyes'in ölümü

El Mundo gazetesi, Jose Antonio Reyes'in aracının önce bariyerlere çarparak yerden sektiğini, bunun sonucunda da yaklaşık 90 metre kontrolsüz şekilde sürüklendiğine dair asfaltta izler bulunduğunu ve sonunda da Reyes'in araçtan fırladığını bildirmişti.

İlk raporlara göre kazanın aşırı hızdan kaynakladığı yazılsa da daha sonra tekerleklerden birinde sorun olabileceği ihtimalinden bahsedilmişti.