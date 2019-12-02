Jose Marti hangi ülkenin milli kahramanıdır?
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve ilgiyle izlenen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında bu akşam bir hayli merak uyandıran bir soru ekranlara geldi. Peki merakla araştırılan Jose Marti hangi ülkenin milli kahramanıdır? Detaylar haberimizde.
ATV ekranlarında yayınlanan, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam heyecanlı bir bölümle ekranlara geldi. Merakla izlenen yarışmada bu akşamki yeni bölümde bir yarışmacıya sorulan soru sosyal medyada gündem oldu. İşte ayrıntılar...
Jose Marti hangi ülkenin milli kahramanıdır?
Cevap: Küba