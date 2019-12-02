Jose Marti hangi ülkenin milli kahramanıdır? Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve ilgiyle izlenen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında bu akşam bir hayli merak uyandıran bir soru ekranlara geldi. Peki merakla araştırılan Jose Marti hangi ülkenin milli kahramanıdır? Detaylar haberimizde.