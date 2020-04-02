Futbolseverlerin sosyal medyada Mourinho'yu en çok eleştirdiği seçimler ise Drogba, Gallas ve Cech.

Gallas yerine Ashey Cole, Cech yerine Casillas ve Drogba yerine Eto'o, Ibrahimovic ya da Benzema isimlerinin olması gerektiği söyleniyor.

Mourinho'nun ise Drogba ile olan özel ilişkisi bu seçimin ana nedeni.