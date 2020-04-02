Jose Mourinho'nun beraber çalıştığı en iyi 11'de 8 Chelsea'li, 2 Real Madrid'li, 1 de Inter'li oyuncu bulunuyor.
Kaleci: Petr Cech
Sol Bek: William Gallas
Stoper: John Terry
Stoper: Ricardo Carvalho
Sağ bek: Javier Zanetti
Jose Mourinho'nun beraber çalıştığı en iyi 11'de 8 Chelsea'li, 2 Real Madrid'li, 1 de Inter'li oyuncu bulunuyor.
Kaleci: Petr Cech
Sol Bek: William Gallas
Stoper: John Terry
Stoper: Ricardo Carvalho
Sağ bek: Javier Zanetti
Orta saha: Claude Makalele
Orta saha: Frank Lampard
Sağ Kanat: Mesut Özil
Sol Kanat: Eden Hazard
Forvet: Didier Drogba
Forvet: Cristiano Ronaldo
Futbolseverlerin sosyal medyada Mourinho'yu en çok eleştirdiği seçimler ise Drogba, Gallas ve Cech.
Gallas yerine Ashey Cole, Cech yerine Casillas ve Drogba yerine Eto'o, Ibrahimovic ya da Benzema isimlerinin olması gerektiği söyleniyor.
Mourinho'nun ise Drogba ile olan özel ilişkisi bu seçimin ana nedeni.