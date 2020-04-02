Futbol Jose Mourinho beraber çalıştığı en iyi 11'i açıkladı
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Jose Mourinho beraber çalıştığı en iyi 11'i açıkladı

Futbol

Jose Mourinho, futboldan uzak kalınan karantina dönemine yine gündeme oturmaya başardı. Beraber çalıştığı en iyi ilk 11'i yapan Mourinho, Manchester United ve Tottenham taraftarlarından da tepki gördü. Çünkü 11'de bu takımlardan kimse yok.

02 Nisan 2020, Perşembe 11:39 Son Güncelleme:
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Jose Mourinho'nun beraber çalıştığı en iyi 11'de 8 Chelsea'li, 2 Real Madrid'li, 1 de Inter'li oyuncu bulunuyor.

Kaleci: Petr Cech

Sol Bek: William Gallas

Stoper: John Terry

Stoper: Ricardo Carvalho

Sağ bek: Javier Zanetti


Orta saha: Claude Makalele

Orta saha: Frank Lampard

Sağ Kanat: Mesut Özil

Sol Kanat: Eden Hazard

Forvet: Didier Drogba

Forvet: Cristiano Ronaldo

Futbolseverlerin sosyal medyada Mourinho'yu en çok eleştirdiği seçimler ise Drogba, Gallas ve Cech.

Gallas yerine Ashey Cole, Cech yerine Casillas ve Drogba yerine Eto'o, Ibrahimovic ya da Benzema isimlerinin olması gerektiği söyleniyor.

Mourinho'nun ise Drogba ile olan özel ilişkisi bu seçimin ana nedeni.

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