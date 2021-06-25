Futbol Jose Mourinho Merih Demiral'ı istiyor

Jose Mourinho Merih Demiral'ı istiyor

Futbol

Jose Mourinho Merih Demiral'ı istiyor

Juventus'un satış listesine koyduğu Merih Demiral'a Roma talip oldu. Jose Mourinho'nun istediği iddia edilen oyuncu için satış bedeli 40 milyon euro.

25 Haziran 2021, Cuma 13:55 Son Güncelleme:
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Sky Sport'un haberine göre, Roma, Merih Demiral'ı istiyor. Başkent ekibinin yeni hocası Jose Mourinho, Merih Demiral'ı bizzat istedi. Juventus'un Merih'in satışına onay verdiği biliniyor ancak istenen ücret 40 milyon euro. Roma'nın bu ücreti verebileceği düşünülmüyor. Ancak zorunlu satın alma opsiyonu tercih edilebilir.

Juve, 2019'da 18 milyon euroya transfer ettiği Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 

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