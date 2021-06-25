Sky Sport'un haberine göre, Roma, Merih Demiral'ı istiyor. Başkent ekibinin yeni hocası Jose Mourinho, Merih Demiral'ı bizzat istedi. Juventus'un Merih'in satışına onay verdiği biliniyor ancak istenen ücret 40 milyon euro. Roma'nın bu ücreti verebileceği düşünülmüyor. Ancak zorunlu satın alma opsiyonu tercih edilebilir.

Juve, 2019'da 18 milyon euroya transfer ettiği Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.