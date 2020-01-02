Jose Mourinho, meslektaşı Ralph Hasenhüttl'a hakaret etti
Southampton ve Tottenham arasında oynanan maça Jose Mourinho damgasını vurdu. Kariyeri boyunca kaybettiği her maçta, yaptığı ilginç işlerle dikkat çeken Mourinho, Southampton'a 1-0 yenilirken yine şaşırtmadı. Maç içerisinde Hasenhüttl'ın notlarını okumaya çalıştığı için sarı kart gören Mourinho, bununla da yetinmeyip rakip teknik adama 'aptal' dedi.
Southampton'ın Tottenham'ı 1-0 yendiği Premier Lig maçında Mourinho, tıpkı lakabı gibi 'özel' bir olaya imza attı.
Southtampton teknik direktörü Ralph Hasenhüttl'ın tuttuğu notları okumaya çalışırken sarı kart gören Mourinho, maçta ilginç anların yaşanmasına sebep oldu.
Portekizli teknik adam, maç sonundaki röportajda yaşanan olayla ilgili soruya tam da Mourinho tarzı cevap verdi.
Özür dilemesi beklenen Mourinho, Hasenhüttl'a hakaret etti. Hasenhüttl ise Mourinho'ya herhangi bir cevap vermedi.
"Kaba davrandım ama..."
Mourinho karşılaşma sonunda maç içerisindeki hareketinin kaba olduğunu kabul etti fakat Hasenhüttl'a sataşmadan da edemedi. Yaptığı açıklamada, "Evet kaba davrandım. Sarı kartı hak ettim. Ama aptal birine karşı kabaydım. Adama kötü şeyler söyledim" dedi.
Mourinho, Tottenham'ın başına geldiğinde takıma 'tutku' vadetmişti.