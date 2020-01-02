Southampton'ın Tottenham'ı 1-0 yendiği Premier Lig maçında Mourinho, tıpkı lakabı gibi 'özel' bir olaya imza attı.

Southtampton teknik direktörü Ralph Hasenhüttl'ın tuttuğu notları okumaya çalışırken sarı kart gören Mourinho, maçta ilginç anların yaşanmasına sebep oldu.

Portekizli teknik adam, maç sonundaki röportajda yaşanan olayla ilgili soruya tam da Mourinho tarzı cevap verdi.

Özür dilemesi beklenen Mourinho, Hasenhüttl'a hakaret etti. Hasenhüttl ise Mourinho'ya herhangi bir cevap vermedi.

"Kaba davrandım ama..."

Mourinho karşılaşma sonunda maç içerisindeki hareketinin kaba olduğunu kabul etti fakat Hasenhüttl'a sataşmadan da edemedi. Yaptığı açıklamada, "Evet kaba davrandım. Sarı kartı hak ettim. Ama aptal birine karşı kabaydım. Adama kötü şeyler söyledim" dedi.





Mourinho, Tottenham'ın başına geldiğinde takıma 'tutku' vadetmişti.