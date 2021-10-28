Jose Mourinho sosyal medya mizahşörlüğüne başladı

Jose Mourinho, 2-1 kazandıkları Cagliari maçının ardından eğlenceli bir paylaşım yaptı.

Cezası nedeniyle soyunma odasına girme yasağı olan Mou, taşa oturup yemek yediği bir görsel paylaşıp "Maç bitti, 3 puan... Yemek çok güzel (Soyunma odasına giremiyorum)" notunu düştü.

Mourinho geçtiğimiz günlerde oyundan atıldığı maçta yeedek kulübesinin arkasından sahayı görmek için duvara tırmandığı videoyu paylaşmış ve "Mükemmel bir maç vardır ama biletiniz yoktur" yazmıştı.



