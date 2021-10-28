Futbol Jose Mourinho sosyal medya mizahşörlüğüne başladı

Jose Mourinho sosyal medya mizahşörlüğüne başladı

Futbol

Jose Mourinho sosyal medya mizahşörlüğüne başladı

Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Cagliari mücadelesinde cezası nedeniyle takımının soyunma odasına girememişti. Mou'dan bu konuya özel eğlenceli bir paylaşım geldi. Portekizli efsane bu aralar oldukça neşeli.

28 Ekim 2021, Perşembe 11:58 Son Güncelleme:
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Jose Mourinho, 2-1 kazandıkları Cagliari maçının ardından eğlenceli bir paylaşım yaptı.

Cezası nedeniyle soyunma odasına girme yasağı olan Mou, taşa oturup yemek yediği bir görsel paylaşıp "Maç bitti, 3 puan... Yemek çok güzel (Soyunma odasına giremiyorum)" notunu düştü.

Mourinho geçtiğimiz günlerde oyundan atıldığı maçta yeedek kulübesinin arkasından sahayı görmek için duvara tırmandığı videoyu paylaşmış ve "Mükemmel bir maç vardır ama biletiniz yoktur" yazmıştı.

https://www.instagram.com/p/CVfHXTxArov/


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