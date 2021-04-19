İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. İngiliz kulübü de resmi açıklamayı yaptı ve Mourinho dönemi resmen sona erdi. Portekizli çalıştırıcının ekibinde yer alan Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra ile de yolların ayrıldığı Tottenham tarafından spor kamuoyuna bildirildi.

Mourinho'nun yerine ise sezon sonuna kadar takımı A takım antrenörleri Ryan Mason ve Chris Powell çalıştıracak. Kulüp Pazar günü Carabao Kupası finalinde oynayacak.



