Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye teklif edildi. 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun da İstanbul'a gitmek istediği söyleniyor. Bordo-mavili ekiple bu sezon 42 maça çıkan 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, 11 gol atıp, 12 de asist yaptı.
07 Ağustos 2020, Cuma 09:36 Son Güncelleme:
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Bir günde Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'ye Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa da önerildi.
İstanbul'a gitmek istediği öğrenilen Sosa'nın transferi konusunda sarı-lacivertli ekibin kararı bekleniyor. Futbol direktörlüğüne getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun Sosa'nın transferine sıcak baktığı ifade ediliyor. Belözoğlu'nun, Sosa ile görüşeceği belirtiliyor.
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