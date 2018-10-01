Jose Sosa gözden düştü

Kasımpaşa karşısında oldukça kötü bir performans sergileyen ve ilk yarının sonunda oyundan alınan Jose Sosa, teknik heyetin gözünden düştü.

Burak ve Rodallega’nın ortaya koydukları oyundan memnun olan ve sistemini çift forvet üzerine kurmak isteyen teknik direktör Ünal Karaman, Akhisar deplasmanında Arjantinli yıldızı kulübede oturtabilir. 33 yaşındaki futbolcunun hafta içerisinde göstereceği performans da Karaman’ın kararında belirleyici etken olacak.