Futbol Jose Sosa Hatayspor maçında oynayamayacak

Jose Sosa Hatayspor maçında oynayamayacak

Futbol

Jose Sosa Hatayspor maçında oynayamayacak

Fenerbahçe'de Pelkas'ın sakatlığı ve Mesut Özil'in henüz hazır olmaması nedeniyle hücum liderliği Jose Sosa'ya kalmıştı. Hatayspor maçında ilk 11'de başlaması beklenen Sosa, besin zehirlenmesi nedeniyle kafilesinde yer almadı.

02 Şubat 2021, Salı 12:09 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Jose Sosa, şanssız bir rahatsızlık yaşadı. Pelkas'ın sakatlığında takıma katkı yapması beklenen tecrübeli oyuncu besin zehirlenmesi yaşadı. Arjantinli yıldızın bu nedenle İstanbul’a kaldığı öğrenildi. Sosa'nın devre arasında ayrılmak istediği de iddia edilmiş, kadroda yer bulmama endişesi ve yedek kalmaktan ötürü yaşadığı mutsuzluk gerekçe gösterilmişti.

Sarı-Lacivertliler’de sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, İrfan Can Kahveci ve Diego Perotti de Hatayspor maçının kafilesinde yer almadı. Bu oyuncuların tedavilerine İstanbul’da devam edilecek.

Hatayspor-Fenerbahçe bugün saat 16:00'da başlayacak.

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