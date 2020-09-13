Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Beşiktaş ile anlaştı ve İstanbul'a geliyor. Yarın 14:15 suların İstanbul'da olacağı öğrenilen oyuncu imayı atacak.
13 Eylül 2020, Pazar 11:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Beşiktaş ile anlaşan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın yarın saat 14:15'te İstanbul'da olacağı öğrenildi
Beşiktaş ile anlaşan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Josef de Souza'nın yarın saat 14:15'te İstanbul'da olacağı öğrenildi
Fanatik
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN