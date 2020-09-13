Beşiktaş ile anlaşan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın yarın saat 14:15'te İstanbul'da olacağı öğrenildi

Beşiktaş ile anlaşan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Josef de Souza'nın yarın saat 14:15'te İstanbul'da olacağı öğrenildi

Fanatik