Futbol Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Futbol

Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Beşiktaş ile anlaştı ve İstanbul'a geliyor. Yarın 14:15 suların İstanbul'da olacağı öğrenilen oyuncu imayı atacak.

13 Eylül 2020, Pazar 11:27 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ile anlaşan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın yarın saat 14:15'te İstanbul'da olacağı öğrenildi

Beşiktaş ile anlaşan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Josef de Souza'nın yarın saat 14:15'te İstanbul'da olacağı öğrenildi

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