Josef de Souza cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig´in 15´inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa´nın konuğu oldu. Kasımpaşa maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Josef de Souza, mücadelenin 42´nci dakikada orta sahada Umut Bozok´a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Ligde 4´üncü sarı kartını gören tecrübeli orta saha oyuncusu, cezalı duruma düştü. Josef, Süper Lig´in 16´ncı haftasında iç sahada oynanacak Yukatel Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

DHA