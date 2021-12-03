Josef de Souza cezalı duruma düştü
Beşiktaş´ın Kasımpaşa´ya konuk olduğu karşılaşmanın 42´nci dakikasında sarı kart gören Brezilyalı orta saha Josef de Souza cezalı duruma düştü.
03 Aralık 2021, Cuma 21:21 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig´in 15´inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa´nın konuğu oldu. Kasımpaşa maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Josef de Souza, mücadelenin 42´nci dakikada orta sahada Umut Bozok´a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Ligde 4´üncü sarı kartını gören tecrübeli orta saha oyuncusu, cezalı duruma düştü. Josef, Süper Lig´in 16´ncı haftasında iç sahada oynanacak Yukatel Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
DHA