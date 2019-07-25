Transferde adı Galatasaray ile anılan Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza İstanbul'a geldi.

Brezilyalı futbolcu havalimanında yaptığı açıklamada, "Türkiye benim ikinci evim. Burada olduğum için çok mutluyum. Ailem de burada. Sadece vize işlemleri için buradayım. Transfer teklifleri oluyor ancak şu an takımıma odaklandım. Herhangi bir takım ismi vermek istemiyorum." dedi.