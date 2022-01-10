2021 Mart ayında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den bir hamle gelmişti. Tecrübeli teknik adam, Twitter profil fotoğrafını adalet terazisiyle değiştirmişti.

Bugün Fatih Terim'in Galatasaray'la yollarını ayırması sonrası Beşiktaşlı Josef de Souza'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Josef, dengesi kaymış terazi paylaştı. Terim'e gönderme olarak yorumlanan paylaşım için Josef'ten açıklama geldi. Josef, "Josef: "Bu paylaşım, Brezilya'da yaşanan sosyal problemler ve eşitsizlikle ilgiliydi. Ve buna artık bir son verilmeli" dedi.