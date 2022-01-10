Futbol Josef de Souza, Fatih Terim'e gönderme mi yaptı? Bizzat açıkladı

Josef de Souza, Fatih Terim'e gönderme mi yaptı? Bizzat açıkladı

Futbol

Josef de Souza, Fatih Terim'e gönderme mi yaptı? Bizzat açıkladı

Fatih Terim, mart ayında TFF'den aldığı ceza yüzünden Twitter profil fotoğrafını 'terazi' olarak güncellemişti. Terim'in Galatasaray'dan ayrılması sonrası Beşiktaşlı Josef de Souza'dan 'terazi' paylaşımı gelmişti. Brezilyalı oyuncu o paylaşımı kaldırdı. Terim'e gönderme olarak yorumlanan paylaşım için Josef'ten açıklama geldi.

10 Ocak 2022, Pazartesi 15:24 Son Güncelleme:
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2021 Mart ayında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den bir hamle gelmişti. Tecrübeli teknik adam, Twitter profil fotoğrafını adalet terazisiyle değiştirmişti.

Bugün Fatih Terim'in Galatasaray'la yollarını ayırması sonrası Beşiktaşlı Josef de Souza'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Josef, dengesi kaymış terazi paylaştı. Terim'e gönderme olarak yorumlanan paylaşım için Josef'ten açıklama geldi. Josef, "Josef: "Bu paylaşım, Brezilya'da yaşanan sosyal problemler ve eşitsizlikle ilgiliydi. Ve buna artık bir son verilmeli" dedi.

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