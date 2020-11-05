Haberler Futbol Haberleri Josef De Souza’nın cezası 1 maça indirildi Josef De Souza’nın cezası 1 maça indirildi Futbol TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı oyuncu Josef De Souza’nın cezası 1 maça indirildi. 05 Kasım 2020, Perşembe 19:43 Son Güncelleme: 05.11.2020 19:43 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Josef De Souza TFF Beşiktaş ; Bu VideoİlginiÇekebilir Yazarlarımızdan Mesut Özil sezonu açıldı Janet Huvaj BUNLARI DA OKUYUN 1 İçişleri Bakanlığı'ndan yeni corona virüs genelgesi 2 Corona virüs tedavisi gören Süleyman Soylu'nun sağlık durumu nasıl? 3 7 gün karantina şartı geldi 4 Deprem anında telefonla konuşmayı sürdüren adamın görüntüleri şaşırttı 5 5 Ekim corona virüs tablosu