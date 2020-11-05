Futbol Josef De Souza’nın cezası 1 maça indirildi

Josef De Souza’nın cezası 1 maça indirildi

Futbol

Josef De Souza’nın cezası 1 maça indirildi

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı oyuncu Josef De Souza’nın cezası 1 maça indirildi.

05 Kasım 2020, Perşembe 19:43 Son Güncelleme:
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