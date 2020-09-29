Josef de Souza'nın geçici lisansı çıktı
Beşiktaş'ta Josef de Souza sevinci yaşanıyor. Orta sahada sorunlar yaşayan Beşiktaş, yeni transfer Josef'in geçici lisansını çıkartmayı başardı ve TFF'ye bildirdi.
29 Eylül 2020, Salı 17:44 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni transfer Josef de Souza'nın lisansı çıktı. Brezilya futbolcu ligin geri kalan bölümünde forma giyebilecek. Siyah-beyazlılar, FIFA'ya yaptığı geçici lisans başvurusunun ardından 31 yaşındaki oyuncunun lisansını TFF'ye bildirdi.
Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.
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