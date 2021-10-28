Futbol Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Futbol

Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini duyurdu.

28 Ekim 2021, Perşembe 18:35 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık ekibi tarafından 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

AA


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