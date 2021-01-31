Josef de Souza'nın sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı ve sözleşme 1 yıl uzatıldı. Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncu 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş'la sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş mutluluktur! Josef de Souza’nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

Yeni kontratının ardından açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu ise "Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş’a gelmem, ikincisi Beşiktaş’la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş" dedi.



