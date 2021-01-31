Futbol Josef de Souza'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Josef de Souza'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Futbol

Josef de Souza'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Josef de Souza 1 yıllık anlaşma imzalamıştı. Performansıyla Beşiktaş'ın liderliğinde büyük pay sahibi olan Josef'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

31 Ocak 2021, Pazar 14:22 Son Güncelleme:
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Josef de Souza'nın sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı ve sözleşme 1 yıl uzatıldı. Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncu 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş'la sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş mutluluktur! Josef de Souza’nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

Yeni kontratının ardından açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu ise "Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş’a gelmem, ikincisi Beşiktaş’la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş" dedi.


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