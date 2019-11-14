28 Nisan 2019'da oyanan Kayserispor-Alanyaspor maçı dönüşü Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural takımdan ayrı olarak VIP bir araç kiralamış ve Alanya yoluna koyulmuşlardı. Saat 02:30 sularında şoför Esat Altuntaş'ın uyuyakalması sonucu su kanalına giren araçtan fırlayan Sural, hayatını kaybetmişti. Sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de tedaviye alınmıştı.









Davanın ilk duruşmasında Esat Altıntaş'ın üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işlediğine dair somut şüphe ve olguların devam ediyor olmasına rağmen tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu, tutuklamanın tedbir oluşu hususlarını dikkate alınarak sanığın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verilmişti.

Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Esat Altıntaş ve avukatı Sevda Ünlü ile Denise Suralova'nın avukatı Serra Bozarslan katıldı.









Asli kusurlu kararı

Duruşmada, olay yerinde keşif yapan bilirkişinin raporu okundu. Raporda, yolun açık olduğu, yolda kazaya neden olabilecek nitelikte olumsuz durumun olmadığı, yolcuların kemer takıp takmamasının, kazanın sonucunu etkilemeyeceğine dikkat çekilerek, sürücünün asli kusurlu olduğu belirtildi.

Avukat Serra Bozarslan ise bilirkişi raporunun açık olduğunu söyledi. Sanık Esat Altıntaş da ek savunmasında, uykulu olma durumunun söz konusu olmadığını, bilincinin yerinde ve alkolsüz olduğunu ve kazanın bir anda meydana geldiğini söyledi.

Sanık avukatı ise bilirkişi raporuna katılmadıklarını belirterek, "Müvekkilimin alkollü ya da uykulu olmadığı, hızının da normal olduğu dosya kapsamında anlaşılmaktadır. Kaza yerinde aydınlatma durumunun da kazaya sebebiyet verdiği kanaatindeyiz. Bu sebeple yeniden rapor aldırılmasını ve müvekkil hakkında adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanığın olay gününe ait HTS kayıtlarının istenmesine ve dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.