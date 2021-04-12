Joseph Siravo hayatını kaybetti

The Sopranos dizisinin efsane karakteri Tony Soprano'nun babası Johnny'yi canlandıran ABD’li oyuncu Joseph Siravo'nun hayatını kaybettiği açıklandı. 65 yaşındaki Siravo'nun kanser olduğu ve uzun süredir mücadele ettiği belirtildi.

Aktör Garry Pastore tarafından Siravo'nun ölüm haberi açıklandı. Pastore paylaşımında "Huzur içinde uyu arkadaşım, müthiş bir savaş verdin, seni özleyeceğim, öbür tarafta görüşürüz" yazdı.

“VEFAT ETTİĞİNDE YANINDAYDIM”

Siravo'nun kızı Allegra Okarmus "Sevgili babam bu sabah ağaç evinde huzur içinde vefat ettiğinde yanındaydım. Bu kadar yoğun bir şekilde sevildiğimiz için ikimiz de çok şanslıyız" diye yazdı.



