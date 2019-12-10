Juice WRLD, gerçek adıyla Jarad Anthony Higgins, ABD'de Chicago Havaalan'ında geçirdiği nöbet sonrasında hayatını kaybetti. Rapçinin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Polis sözcüsü dün yaptığı açıklamada, “Görünürde bir suikast işareti gözükmüyor" demişti.

Uyuşturucuları yuttu

Havalimanında hayatını kaybeden Juice WRLD’ün, kendisine ait jetin pilotu Şikago polisini arayıp rapçinin "30 kilo uyuşturucu, silah ve zırh delici mermilerle" yolculuk yaptığını ihbar etti. Bunun üzerine polis memurları ve ajanlar hangarın içinde beklemeye başladı. Memurlar, hangardaki bazı valizleri eledikçe genç rapçi nöbet geçirmeye başladı. Juice WRLD'ün polisleri görünce panikten uyuşturucu etkili ilaçları yuttuğu ve bunun sonrasında da hayatını kaybettiği öğrenildi. WRLD'ün iki güvenlik görevlisi, silah taşımaktan dolayı olay yerinde tutuklandı.

Juice WRLD kimdir?

Gerçek adı Jarad Higgins olan 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısı Juice WRLD, Amerika'nın Chicago eyaletinde doğmuştur. Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmalar yapmıştır.

Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazanmıştır ve sevilmeye başlanmıştır. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etmiştir. _ColeBennett_'in direktörlüğünü yaptığı Lucid Dreams şarkısı 200 milyon izleyici sayısına ulaşmıştır.



