Juice Wrld’ün otopsi raporu açıklandı

Chicago polis raporuna göre, 8 Aralık 2019’da hayatını kaybeden rap şarkıcısı, özel jetiyle ABD'nin Chicago kentindeki Midway Havaalanı’na indiğinde, polisin, jetinde arama yaparak uyuşturucu ve silah tespit etmesinin ardından kriz geçirdi. Hastaneye kaldırılan şarkıcı, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Panikten yuttu

Olay günü, Juice Wrld'ün polisleri görünce panikten uyuşturucu etkili ilaçları yuttuğu ve bunun sonrasında da hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.





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