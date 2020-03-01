Julia Roberts 8,3 milyon dolara ev satın aldı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Julia Roberts, aldığı yeni malikanesiyle gündemde. 52 yaşındaki Amerikalı yıldız, San Francisco'da 8,3 milyon dolara Victoria dönemi tarzında yapılmış bir ev satın aldı. Ev, San Francisco’un en lüks semti olan Presidio Heights bölgesinde yer alıyor. Beş yatak odası ve beş banyosu bulunan evin büyüklüğü 575 metrekare. Evin içinde bir ofis, bar, bin şişelik şarap mahzeni, iki araçlık garaj da bulunuyor.

10,25 milyon dolardan indirildi

Beş katlı ev, 1907-1908 yılları arasında mimar Sylvain Schnaittacher tarafından tasarlandı. Ev, Mayıs 2019’da satışa çıkarıldığında 10,25 milyon dolarlık fiyat biçilmişti. Daha sonra eylül ayında fiyatı 9,65 milyon dolara indirildi. Julia Roberts’ın teklif ettiği son fiyat ise 8,3 milyon dolar oldu.





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