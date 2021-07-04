Julia Roberts yerine Meryem Uzerli seçildi

Yönetmen Alp Kamber’in yeni filmi ‘Güzel Bir Rüya’da Hollywood yıldızı Julia Roberts oynayacaktı. Ancak filme destek veren Amerikalı ünlü yapımcı Roberts yerine bir Türk yıldızın daha uygun olacağına karar verince teklif Meryem Uzerli’ye gitti.

İŞBAŞI YAPTI

İkinci kızının doğumu nedeniyle setlere uzun süre ara veren Uzerli geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelerek işbaşı yaptı.







