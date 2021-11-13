Futbol Julio Cesar Ribas: Türkiye haklı bir galibiyet aldı

Julio Cesar Ribas: Türkiye haklı bir galibiyet aldı

Futbol

Julio Cesar Ribas: Türkiye haklı bir galibiyet aldı

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9’uncu hafta maçında A Milli Takım, Cebelitarık’ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Cesar Ribas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

13 Kasım 2021, Cumartesi 22:38 Son Güncelleme:
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Galibiyetten dolayı Türkiye’yi tebrik eden Julio Cesar Ribas, "Öncelikle Türkiye’yi tebrik etmek istiyorum. Çok haklı bir galibiyet aldılar. Bizden daha üstünlerdi. Bir soru işareti olarak kafamda kalacak nokta, kırmızı kart pozisyonuydu. En azından benim olduğum açıdan direkt kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Ancak sahada bizden üstün olan bir Türkiye vardı. 11’e 11 oynansaydı skoru ne kadar değiştirirdi, onu bilemeyiz. Sonuçta Türkiye bizden her açıdan bizden daha iyiydi. Ancak ufak bir nokta olarak ona değinmek istedim" ifadelerini kullandı.



DHA

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