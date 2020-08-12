Deniz mahsüllerinin en güzeli: Jumbo karides tarifi
Deniz mahsullerini severek tüketenlerin gözdesi genellikle jumbo karides oluyor. Birçok tarif ile lezzetlenen jumbo karides, en doğal ve en sade hali jumbo karides tarifi ile yapılıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için jumbo karides tarifi arıyor ya da jumbo karides nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Jumbo karides tarifi için "Jumbo karides tarifi, jumbo karides nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
12 Ağustos 2020, Çarşamba 11:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Faydaları saymakla bitmeyen jumbo karides tarifi, oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için jumbo karides tarifi arıyor ya da jumbo karides nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Jumbo karides tarifi için "Jumbo karides tarifi, jumbo karides nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Jumbo karides tarifi
Jumbo karides malzemeleri
- Yarım kilo karides
- 3 diş sarımsak
- 6 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığından az karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı limon suyu
Süslemek için:
- Roka ve maydanoz
Karidesleri ayıklayın. Sarımsakları küçük bölümde rendeleyin. Zeytinyağını tavaya koyup kızdırın. Sarımsakları, pul biberi ve toz biberi atıp 1 dk karıştırın. Yıkanıp süzülmüş karidesleri ve limon suyunu ekleyip baharatlarla iyice karışana kadar karıştırın. Yaklaşık 5-6 dk kavrulana kadar karıştırın. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın. Maydanoz veya roka yapraklarıyla karıştırıp sıcakken servis edin.