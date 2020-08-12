Deniz mahsüllerinin en güzeli: Jumbo karides tarifi

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Jumbo karides tarifi

Jumbo karides malzemeleri

Yarım kilo karides

3 diş sarımsak

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığından az karabiber

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı limon suyu

Süslemek için:

Roka ve maydanoz

Jumbo karides yapılışı

Karidesleri ayıklayın. Sarımsakları küçük bölümde rendeleyin. Zeytinyağını tavaya koyup kızdırın. Sarımsakları, pul biberi ve toz biberi atıp 1 dk karıştırın. Yıkanıp süzülmüş karidesleri ve limon suyunu ekleyip baharatlarla iyice karışana kadar karıştırın. Yaklaşık 5-6 dk kavrulana kadar karıştırın. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın. Maydanoz veya roka yapraklarıyla karıştırıp sıcakken servis edin.



