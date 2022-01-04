Jungle Cruise 2 geliyor

Yapımcı Hiram Garcia; Dwayne Johnson'ın zeki ve esprili kaptan Frank Wolff'u, Emily Blunt'ın ise cesur araştırmacı Dr. Lily Houghton’ı canlandırdığı Jungle Cruise'un devam filmi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Garcia, Collider'a verdiği röportajda Jungle Cruise 2 için senaryonun altyapısı oluşturuldu. Devam hikâyesi için ne istediğimize dair bir fikrimiz var ve bunu ilerletme sürecindeyiz" dedi.

Hiram Garcia; Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın devam filminde rollerini yineleyeceklerini de açıkladı. Ayrıca ilk filmi yöneten Jaume Collet-Serra da yeniden yönetmen koltuğuna oturacak.

İlhamını Disney'in çok sevilen eğlence parkından alan ve geçtiğimiz Temmuz ayında vizyona giren Jungle Cruise filmi, dünya çapında 221 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde ederek, pandemi döneminin şartlarına göre başarılı kabul edildi.

JUNGLE CRUISE KONUSU

Jungle Cruise, tıbbın geleceğini değiştirecek olan bir ağacı bulmak için zorlu bir maceraya atılan bir bilim insanı ve kaptanın hikayesini anlatıyordu. Bilim insanı Lily Houghton (Emily Blunt), yeni bir görev ile karşı karşıyadır. Efsaneye göre Amazon’da iyileştirme güçlerine sahip olan bir ağaç vardır ve Lily o ağacı bulmaya kararlıdır.

Bunun için Amazon ormanlarına seyahat eden Lily, nehirde bulunan bir geçide ulaşabilmek için Frank’in (Dwayne Johnson) köhne ama çekici teknesi La Quila’yı kiralamak zorunda kalır.

Macera dolu bir yolculuğa çıkan Frank ve Lily, yağmur ormanlarının güzelliğinde saklanan bir çok tehlikeyle karşı karşıya kalır. Devam filminin konusunun ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

NTV