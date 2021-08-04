Junior Caiçara Başakşehir ile sözleşme uzattı
Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Caiçara'nın sözleşmesi sezon sonu bitecekti.
04 Ağustos 2021, Çarşamba 11:30 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Junior Caiçara’nın 2022 yılında bitecek sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbolcumuz Junior Caiçara’nın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Brezilyalı futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı.
Geldiği günden bu yana ailemizden biri olan, aidiyet duygusu ve sahadaki mücadelesiyle tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara’ya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."
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