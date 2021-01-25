Astroloji Juno Boğa burcunda

Juno Boğa burcunda

Astroloji

Juno Boğa burcunda

Juno bir haritada Boğa yerleşiminde olduğunda kişisel olarak beslenme, barınma ve sevgi ihtiyacı ilişkileri şekillendiren en önemli durum halini alır. Bu üç ihtiyacın en sağlam ve en güvenilir şekilde karşılanabilmesi kişinin davranışlarının temel kısmını oluşturur. Bu durum kişinin ilişkilere bakış açısı da şekillendirir ve güdüsel olarak bu yönde davranışlar ortaya koymasına yol açar. // Dilara Efeoğlu

25 Ocak 2021, Pazartesi 07:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Boğa burcundaki Juno ilişkilerde, evliliklerde ve ortaklık üzerine kurulu işbirliklerinde istikrar ve sağlam temeller ister.

Hem fiziksel hem duygusal olarak güvenli alan içinde olma arzusu yüksektir. Kişi arzu ettiği bu güvenli alanı sağlamak veya elde edilmiş alanı korumak için gerek evlilik gerek ortaklık gibi ilişkilere karşı tereddüt ve şüpheyle yaklaşır. Koruma ve sağlama alma güdüsünü çok yükselten Juno Boğa burcu yerleşiminde, eş ya da partnerine güvenmek bir ilişkinin en büyük beklentisidir. Kısa süreli ilişkilerde aradığı güven ve istikrarı bulamayacak olmanın farkındalığıyla, uzun süreli ilişkilere çekilecek olan Juno Boğa burcu kişisi için; ruh eşi her ne olursa olsun sadakati, bağlılığı, güveni kanıtlanmış olan eş olur. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Arzu edilen partner kendine güvenen, çalışkan ve maddi anlamda da hem kendisi hem eşi için güvenlik sağlamaya odaklanan bir kişi halini alır. Ancak gerçekten bu unsurları sağlayabilen kişi ilişkide güvenilir bulunur. 

Olumsuz anlamda maddi ve manevi açıdan güven içinde olma ihtiyacının ortaya koyabileceği korku ve kaygılar, kişinin ilişkilerinde duygusal bağlar yerine materyalist bakış açısının şekillendirdiği ilişkiler yönünde eğilim yaratabilir. Ayrıca en uç anlamda Juno Boğa burcu yerleşiminde olduğunda, maddi anlamda kişinin denge bulmasını zorlaştırır, istikrar sağlaması konusunda uğraş vermesi gerekecek yönde eş ya da ortaklıklar içeren durumlar oluşturabilir.

Boğa burcundaki Juno huzur ve sükûnet ister. Bu yüzden ilişkinin ahenk içinde olması önemlidir. Barış ve anlaşma içinde olmanın getireceği güvenliği, rahatlığı, sakinliği ve arzuladığı sahiplenilme duygusunu tamamlayabilen bir eş onun ruh eşi olabilir.


İlgili Haberler
Astrolojide juno: Ruh eşimi nasıl tanırım?


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 25 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Öner Döşer
Büyüteç etkisi
Öner Döşer
Hande Kazanova
25 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Mehmet Coşkundeniz
İşte başarı, evlilikte fiyasko
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Ecesu Serbes
Oğlak burcunda dönüştürücü Yeni Ay hangi burcu nasıl etkiliyor?
Ecesu Serbes
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları: 18 Ocak haftası burçlar