Juno Boğa burcunda

Boğa burcundaki Juno ilişkilerde, evliliklerde ve ortaklık üzerine kurulu işbirliklerinde istikrar ve sağlam temeller ister.

Hem fiziksel hem duygusal olarak güvenli alan içinde olma arzusu yüksektir. Kişi arzu ettiği bu güvenli alanı sağlamak veya elde edilmiş alanı korumak için gerek evlilik gerek ortaklık gibi ilişkilere karşı tereddüt ve şüpheyle yaklaşır. Koruma ve sağlama alma güdüsünü çok yükselten Juno Boğa burcu yerleşiminde, eş ya da partnerine güvenmek bir ilişkinin en büyük beklentisidir. Kısa süreli ilişkilerde aradığı güven ve istikrarı bulamayacak olmanın farkındalığıyla, uzun süreli ilişkilere çekilecek olan Juno Boğa burcu kişisi için; ruh eşi her ne olursa olsun sadakati, bağlılığı, güveni kanıtlanmış olan eş olur.

Arzu edilen partner kendine güvenen, çalışkan ve maddi anlamda da hem kendisi hem eşi için güvenlik sağlamaya odaklanan bir kişi halini alır. Ancak gerçekten bu unsurları sağlayabilen kişi ilişkide güvenilir bulunur.

Olumsuz anlamda maddi ve manevi açıdan güven içinde olma ihtiyacının ortaya koyabileceği korku ve kaygılar, kişinin ilişkilerinde duygusal bağlar yerine materyalist bakış açısının şekillendirdiği ilişkiler yönünde eğilim yaratabilir. Ayrıca en uç anlamda Juno Boğa burcu yerleşiminde olduğunda, maddi anlamda kişinin denge bulmasını zorlaştırır, istikrar sağlaması konusunda uğraş vermesi gerekecek yönde eş ya da ortaklıklar içeren durumlar oluşturabilir.

Boğa burcundaki Juno huzur ve sükûnet ister. Bu yüzden ilişkinin ahenk içinde olması önemlidir. Barış ve anlaşma içinde olmanın getireceği güvenliği, rahatlığı, sakinliği ve arzuladığı sahiplenilme duygusunu tamamlayabilen bir eş onun ruh eşi olabilir.







