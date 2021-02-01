Bir asteroid olan Juno evliliği, uzun süreli ilişkileri, ortaklıklara bağlı iş birliklerini ve karşılıklı anlaşmaları ifade eder. Doğum haritamızdaki yerleşimi çok önemlidir ve kişisel olarak odaklanmamız ve hayatımızda dengeye getirmediğimizde ilişkilerimizde oluşan kilitleri gösterir. Diğer kişilerle olan ilişkilerimizde ruhsal beklentilerimiz hakkında derin bir kaynak oluşturan Juno, uzun süreli ilişkilerde, ilişkinin dinamiğini ve ilişkiden kişisel beklentileri ortaya koyar.

Bir doğum haritasında Juno, öz benliğimize tutulmuş bir ayna gibi çalışır. İşte bu yüzden de ‘ruh ikizimiz’ ile olan bağlantımız hakkında çok şey anlatır.

Juno İkizler bağlı kalmakta zorlanabilir

Doğum haritasında Juno’nun İkizler burcu yerleşiminde olduğunda özel ilişkiler, ortaklık gibi iş birliklerine yönelik ilişkilerde, birliktelikler içinde en büyük arzuyu karşılıklı kurulacak sevgi bağları beklentisi oluşturur. Bu burçta, Juno için ilişkilere bakış açısı diğer kişilerle olan birlik ve bütünlük edinimini sağlamak için önemli bir ihtiyaç halini alır. Bu durum Juno İkizler kişisinin bir ilişkide daha dışa dönük, sosyal, bağımsız, özgür bir yapı ortaya koymasının esas sebebini oluşturur.

Juno İkizler burcunda aktif ve sevgi dolu bir iletişim için en büyük ihtiyacı ve davranış biçimini yaratır. İlişkilere yaklaşım hevesli, coşkulu, heyecanlı ve çocukça bir saflık taşır. Bu yerleşim yeni insanlarla tanışmak güdüsünü artırır, bu da kişinin ilişkide özgür olma arzusunu güçlendirir. Sosyal ve aktif yapısına engel olmayan, özgürlük ve bağımsızlık ihtiyaçlarını tehlikeye atman birine ihtiyaç duyar. Uç anlamda bu sadakati zorlayacak türde ve yeni ilişkiler içinde olma güdüsünü ifade ediyor olabilir. Juno İkizler burcu kişiler kalıcı bir birliktelik ve hatta evlilik taahhüt etmekte zorlanabilirler.

İlişkinin en önemli dinamiğini iletişim oluşturur. Sevgi ve birlik içeren ilişkilerin çatısı iletişimin güçlü olması ile ancak mümkün olacağına inanan ruha sahip olan Juno İkizler burcu kişisi kendisini zihinsel olarak tamamlayabilecek, dış dünya ile olan bağlantısını geliştirebileceği kişilere eğilim içinde olurlar.

Bir ilişkide partnerden beklenti, girişken, bağımsız, maceracı, özgürlüğü seven bir yapı çizer ve İkizler Juno yerleşimi olan kişiler kendilerine yeterince kişisel özgürlük sağlayacak iletişimsel yönü güçlü, zeki, esprili ve zihnen uyum içerisinde olacakları bir eş ihtiyacı hissederler.







