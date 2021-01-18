Evlilik içinde uyum sağlama kapasitesi ve aynı zamanda karşılıklı bağlılık, sadakat, vaatler, taahhütler Juno’nun temsil ettiği konulardır. Güven duymak, ilişkide karşılıklı hakların ve eşitliğin aranması, sadakat yine Juno’nun ifade ettiği konular arasında yer alır.

Doğum haritalarımızda Juno’nun yerleştiği burç evlilik gibi ya da kontrat üzerinde gerçekleşen ortaklıklar gibi ilişkilerde ne tür beklentilerimiz olduğunu anlatır. Juno’nun bir haritada yerleştiği burcu değerlendirerek ilişkilerimiz hakkında önemli bilgiler elde edebiliriz. Ayrıca Juno bizi tamamlayan bir eş figürünü temsil ettiği için ruh eşimizi tanımlamak anlamına da gelir. Bir evlilik ya da ortaklıkta partner olarak bizim de nasıl bir yapı ortaya koyacağımız hakkında önemli bir belirginliği vardır.

Bu sebeple bir doğum haritasında Juno’nun dikkate alınması ve yorumlanması çok önemli. Bu hafta Koç burcundan başlayarak her hafta bir burç olarak Juno’nun her burçta ne ifade ettiğini paylaştığım yazılarımı takip ederek sizler de kendi doğum haritanızda Juno’ya dair yorumlarda bulunabilirsiniz.

Juno Koç burcu yerleşiminde olduğunda; lider olarak hareket edebilme becerisine sahip olan, cesareti ve savaşçı yönü güçlü bir eş beklentisi vardır. Otorite olma konumunu koruyan, güçlü ve kendine güvenen bir eşe ihtiyaç duyulur. Partnere güven duyma arzusu çok yüksektir ve bu sebeple tek başına karar alabilen ve ilişkide koruyucu, kollayıcı hatta savaşçı rolünü üstlenebilen eş figürü beklenir. İdealdeki eş korkusuz, cesaretli, maceracı ve bağımsız bir ruh taşımalıdır. Kendinden emin olan ve gerektiği yerde önceliği almaktan çekinmeyen, hak ve adalet konusunda koruyucu olan, hükmetme becerisi güçlü olan bir partnerdir.

Bir diğer yandan Juno kişinin kendisinin bir eş ya da bir ortaklık içinde nasıl bir karakter yapısı ortaya koyacağı hakkında da bilgi verir. Koç burcu yerleşiminde olduğunda, kişinin bir ilişkide bağımsızlığına düşkün bir profil çizeceğini de anlarız. Juno Koç burcunda lider olma arzusu güçlü bir kişilik yapısı açığa çıkarır. İlişkilerde sınırlandırılmamaya yönelik büyük arzu duyulur. İlişkide kişinin kendi otoritesini de baskın olarak ortaya koymak ve kaybetmek istememek arzusu liderlik savaşlarına yol açabilir. Bir ilişkiyi rekabetçi bir ortama çeken türde davranışlar yine Juno Koç burcu yerleşiminin bir özelliği olarak kendini gösterebilir. Juno Koç burcu yerleşiminde olduğunda ilişki üzerinde kontrol geliştirmek ya da önceliği kendine isteyen türü beklentiler, davranışlar içinde olmak ilişkinin çatışmacı bir ortama taşınmasına sebep olur. Karşılıklı denge içinde bir ilişkiyi yürütebilmek için çaba göstermek sağlıklı ilişkiler geliştirmenin en önemli anahtarı halini alır.







